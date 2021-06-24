Зюганов, Савицкая и Грудинин возглавят федеральный список КПРФ на думских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит федеральный список партии на выборах в Госдуму, передает ТАСС.

Партия на съезде провела тайное голосование. По словам секретаря ЦК КПРФ Александра Ющенко, ожидается, что вторым номером станет летчик-космонавт Светлана Савицкая, третьим - директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, но тайное голосование и утверждение списка пока не состоялось.

Такую последовательность первой тройки КПРФ подтвердил зампред партии Леонид Калашников подтвердил такую последовательность федеральной тройки. Далее в федеральном списке будут зампред ЦК Юрий Афонин, губернатор Орловской области Андрей Клычков, первый зампред ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников и другие.

Ранее несколько источников опубликовали информацию, что Зюганов в октябре якобы может стать сенатором, покинув пост главы КПРФ. При этом сведения давались со ссылкой на первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева.

Сам Перевезенцев назвал эту информацию фейковым вбросом, дав понять, что он подобных заявлений не делал. В КПРФ также опровергли сведения, назвав их провокацией. Зюганов, комментируя сообщения, предложил "не заниматься глупостями"

фото: kremlin.ru