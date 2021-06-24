КПРФ не рискнула выставлять против Володина поддерживавшего протесты коммуниста Бондаренко

В ходе XVIII съезда КПРФ было решено не выставлять коммуниста Николая Бoндаренко соперником председателя Государственной думы Вячеслава Володина на предстоящих выборах в федеральный парламент, пишет Znak.com.

Делегаты приняли решение, что по 163-му одномандатному округу противостоять думскому спикеру будет депутат Саратовской облдумы, секретарь местного горкома КПРФ 49-летний Александр Анидалов. Бондаренко, в свою очередь, поборется за кресло в Госдуме, пойдя на выборы от 165-го округа: его соперником станет единоросс Андрей Воробьёв.

Также в ходе съезда Бондаренко включили в региональную группу № 22 (Калининград, Саратов). В списке саратовский коммунист занял второе место, первое досталось действующему депутату Госдумы Ольге Алимовой.

В "ключевую" часть списка КПРФ попали 15 человек, лидерство у председателя компартии Геннадия Зюганова, летчицы-космонавта Светланы Савицкой и директора "Совхоза имени Ленина", экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина.

Добавим, что писателя и зампредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина на съезд КПРФ, где он должен был выступать, предлагая делегатам объединиться, не пустили.

Напомним также, в начале февраля Николая Бoндаренко оштрафовали на 20 тысяч рублей по протестной статье 20.2 КоАП за участие в локальной акции протеста 31 января.

Фото: скриншот с YouTube-канала Бондаренко