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17:59

В Костроме по делу о мошенничестве допросили экс-главу штаба* Навального

фото ЗакС политика В Костроме по делу о мошенничестве допросили экс-главу штаба* Навального

Сотрудники Следственного комитета по Костромской области забирали на допрос бывшего координатора местного штаба* Алексея Навального Александра Зыкова: повод для претензий правоохранителей - уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Примечательно, но допрос проходил не в здании регионального управления СК, а в администрации муниципального района, так как следователи не имели при себе ключей от отдела.

"Судя по вопросам от следователя, СК ищет человека, который мог бы дать им "правильные" показания. Но вообще на все вопросы, которые мне задали, отвечал Леонид Волков. Там вопросы, как и с помощью каких юр лиц функционировала структура штабов, знаком ли я с Навальным и Соболь и так далее", - поделился Зыков в разговоре с "МБХ медиа", добавив, что воспользовался ст. 51 Конституции - у него статус свидетеля.

Отметим, что в рамках обозначенного уголовного дела СК сегодня увозил на опрос и челябинских сторонников Навального.

Напомним, о возбуждении дела в отношении оппозиционера стало известно в конце мая текущего года. Как полагают следователи, на нужды ФБК* и других организаций, имеющих к нему отношение, якобы было собрано свыше 588 млн рублей пожертвований с граждан.

*Согласно решению Минюста ФБК внесен в реестр НКО-иностранных агентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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