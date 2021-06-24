18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:28

Попова сочла адекватными новые коронавирусные ограничения в регионах РФ

фото ЗакС политика Попова сочла адекватными новые коронавирусные ограничения в регионах РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что введенные в регионах ограничительные меры из-за осложнения ситуации с эпидемией коронавируса адекватны проблемам.

"В регионах сегодня меры принимаемые всегда адекватны - мы контролируем это - развитию эпидемиологического процесса", - приводит слова Поповой "Интерфакс".

Она отметила, что "никто специально не намерен вводить ограничения", и такие меры - реакция на сложившуюся ситуацию.

Также Попова обратила внимание на то, что в России выросли объемы вакцинации против COVID-19. При этом она отметила, что очередей на прививочные пункты не должно быть.

За сутки 23 - 24 июня в России впервые выявили более 20 новых тысяч случаев COVID-19 с конца января 2021 года. Многие 

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

20:56 Эргашев допустил введение в Петербурге новых ограничений при недостаточной вакцинации от коронавируса

19:51 Думские коммунисты хотят провести в Москве акцию против обязательной вакцинации от COVID-19

16:58 Свыше 70 финских болельщиков привезли с собой COVID-19 из РФ домой после Евро-2020

15:30 На Литейном проспекте закрасили граффити с "медиком-супергероем"

14:36 Псковским отелям запретили принимать непривитых либо не протестировавшихся туристов

14:31 Курорты Краснодарского края закроют для непривитых от коронавируса с 1 августа

12:52 Песков предложил недовольным обязательной вакцинацией работникам сферы услуг уволиться

11:30 Коммунальщики заварили чердаки, с которых будет открываться вид на "Алые паруса"

11:23 В России впервые с января выявили более 20 тысяч случаев COVID-19

23 июня, 20:52 Шишлов обратился к Беглову по поводу коронавирусной статистики и противоэпидемических мер


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:03 Муниципал: Суд вернул Войтановскому пост главы МО "Лиговки-Ямской"

20:56 Эргашев допустил введение в Петербурге новых ограничений при недостаточной вакцинации от коронавируса

20:27 Шторм обошел стороной: в Петербурге вновь открыли сады и скверы для прогулок

19:57 Муниципал: Ранков намерен добиться роспуска совета МО "Смольнинское" через суд

19:51 Думские коммунисты хотят провести в Москве акцию против обязательной вакцинации от COVID-19

19:25 Пантелеев возглавит думский список КПРФ по Петербургу и Ленобласти

19:15 Глава Минздрава посоветовал россиянам не пить в жару алкоголь и сладкую газировку

19:03 КПРФ решила выставить в Госдуму от Петербурга популярного певца Салтыкова

18:47 В Нижнем Новгороде уволили директора школы: от неё требовали имён школьников, ходивших на митинги

18:28 Попова сочла адекватными новые коронавирусные ограничения в регионах РФ

18:20 КГИОП не признал культурным наследием фильтроотстойный цех Главной водопроводной станции

18:16 Опальный депутат, общественница, детектив: Кто пойдет в ЗакС от РПСС

17:59 В Костроме по делу о мошенничестве допросили экс-главу штаба* Навального

17:52 Троицкий мост разведут на 12 часов из-за генеральной репетиции "Алых парусов"

17:33 КПРФ не рискнула выставлять против Володина поддерживавшего протесты коммуниста Бондаренко

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru