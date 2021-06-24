18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:20

КГИОП не признал культурным наследием фильтроотстойный цех Главной водопроводной станции

фото ЗакС политика КГИОП не признал культурным наследием фильтроотстойный цех Главной водопроводной станции

На сайте Смольного, в разделе антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 23 июня был размещен проект распоряжения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры об отказе во включении фильтроотстойного цеха Главной водопроводной станции в перечень выявленных объектов культурного наследия. Комитет также распорядился исключить постройку из списка построек, имеющих признаки объектов культурного наследия. 

Отказ КГИОП на заявление от 15 февраля 2021 года был принят исходя из заключения об отсутствии историко-культурной ценности объекта, указано в документе. 

Фильтроотстойная станция Главной водопроводной станции Петербурга была построена в 1927-1931 годах. Промышленное здание выполнено в стиле конструктивизма в начале советской индустриализации. В годы блокады Ленинграда, несмотря на частичное разрушение из-за бомбардировок, станция снабжала город чистой водой. Ранее, в 2019 году градозащитники обращались в КГИОП с требованием включить постройку, расположенную на территории ГУП "Водоканал", в список объектов, имеющих признаки культурного объекта, но получили отказ. 

 

 

 

Константин Леньков

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:03 Муниципал: Суд вернул Войтановскому пост главы МО "Лиговки-Ямской"

20:56 Эргашев допустил введение в Петербурге новых ограничений при недостаточной вакцинации от коронавируса

20:27 Шторм обошел стороной: в Петербурге вновь открыли сады и скверы для прогулок

19:57 Муниципал: Ранков намерен добиться роспуска совета МО "Смольнинское" через суд

19:51 Думские коммунисты хотят провести в Москве акцию против обязательной вакцинации от COVID-19

19:25 Пантелеев возглавит думский список КПРФ по Петербургу и Ленобласти

19:15 Глава Минздрава посоветовал россиянам не пить в жару алкоголь и сладкую газировку

19:03 КПРФ решила выставить в Госдуму от Петербурга популярного певца Салтыкова

18:47 В Нижнем Новгороде уволили директора школы: от неё требовали имён школьников, ходивших на митинги

18:28 Попова сочла адекватными новые коронавирусные ограничения в регионах РФ

18:20 КГИОП не признал культурным наследием фильтроотстойный цех Главной водопроводной станции

18:16 Опальный депутат, общественница, детектив: Кто пойдет в ЗакС от РПСС

17:59 В Костроме по делу о мошенничестве допросили экс-главу штаба* Навального

17:52 Троицкий мост разведут на 12 часов из-за генеральной репетиции "Алых парусов"

17:33 КПРФ не рискнула выставлять против Володина поддерживавшего протесты коммуниста Бондаренко

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru