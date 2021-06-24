КПРФ решила выставить в Госдуму от Петербурга популярного певца Салтыкова

Певец Виктор Салтыков будет участвовать в думских выборах по округу № 216 от КПРФ. По этой же территории намерены выдвигаться вице-спикер Заксобрания Петербурга Сергей Соловьев ("Единая Россия") и член партии "Яблоко" Борис Вишневский.

Фотографию списков кандидатов-одномандатников от КПРФ опубликовал в своем Telegram-канале секретарь компартии Сергей Обухов. Руководитель петербургского отделения КПРФ Роман Кононенко подтвердил ЗАКС.Ру, что речь идет именно о Салтыкове-певце, известном по песням "Островок", "Кони в яблоках" и "Белая ночь".

Ранее Салтыков приезжал на суд к левому политику Николаю Платошкину и высказывался в его поддержку. Помимо одномандатного округа, кандидат также попал региональную группу КПРФ по Петербургу и Ленобласти под номером семь.

Отметим, в седьмой созыв Госдумы избрался кандидат от компартии, режиссер Владимир Бортко. "Единая Россия" не выставляла против него соперника.

Салтыков в 1980-е выступал в группах "Мануфактура", "Форум", "Электроклуб". В 1990 году занялся сольной карьерой. Был мужем певицы Ирины Салтыковой.

О других кандидатах в депутаты Госдумы от Петербурга можно узнать на карте ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев, фото: vk.com/Виктор Салтыков

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.