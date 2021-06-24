18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

19:15

Глава Минздрава посоветовал россиянам не пить в жару алкоголь и сладкую газировку

фото ЗакС политика Глава Минздрава посоветовал россиянам не пить в жару алкоголь и сладкую газировку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко порекомендовал воздержаться в жару от употребления сладких, газированных напитков, кофе и алкоголя, передает РИА "Новости".

"Недопустимо употребление алкоголя в жару, поскольку алкоголь способствует обезвоживанию организма, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может вызывать нарушение ритма", — сказал Мурашко.

По словам министра, лучше в жаркую погоду выбирать легкую одежду, которая обеспечит вентиляцию. Также стоит воздержаться от переедания и сократить время пребывания под открытым солнцем, добавил Мурашко. 

При слабости, головокружении, тошноте в жару нужно скорее переместиться в прохладное место, выпить воды, отдохнуть, советует министр. Если симптомы не проходят, лучше обратиться к врачу.

В Европейской части России установилась аномальная жара. В Петербурге последние несколько дней температура ставила рекорды за всю историю наблюдений, держась на уровне выше +30. Накануне, 23 июня, воздух прогрелся до 35,5 градусов тепла. 

МЧС предупредило о том, что вечером 24 июня в Петербург могут наконец прийти гроза и ливни. В некоторых районах и пригородах уже прошли дожди.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:03 Муниципал: Суд вернул Войтановскому пост главы МО "Лиговки-Ямской"

20:56 Эргашев допустил введение в Петербурге новых ограничений при недостаточной вакцинации от коронавируса

20:27 Шторм обошел стороной: в Петербурге вновь открыли сады и скверы для прогулок

19:57 Муниципал: Ранков намерен добиться роспуска совета МО "Смольнинское" через суд

19:51 Думские коммунисты хотят провести в Москве акцию против обязательной вакцинации от COVID-19

19:25 Пантелеев возглавит думский список КПРФ по Петербургу и Ленобласти

19:15 Глава Минздрава посоветовал россиянам не пить в жару алкоголь и сладкую газировку

19:03 КПРФ решила выставить в Госдуму от Петербурга популярного певца Салтыкова

18:47 В Нижнем Новгороде уволили директора школы: от неё требовали имён школьников, ходивших на митинги

18:28 Попова сочла адекватными новые коронавирусные ограничения в регионах РФ

18:20 КГИОП не признал культурным наследием фильтроотстойный цех Главной водопроводной станции

18:16 Опальный депутат, общественница, детектив: Кто пойдет в ЗакС от РПСС

17:59 В Костроме по делу о мошенничестве допросили экс-главу штаба* Навального

17:52 Троицкий мост разведут на 12 часов из-за генеральной репетиции "Алых парусов"

17:33 КПРФ не рискнула выставлять против Володина поддерживавшего протесты коммуниста Бондаренко

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru