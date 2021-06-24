Пантелеев возглавит думский список КПРФ по Петербургу и Ленобласти

На съезде КПРФ 24 июня определились кандидаты партии в депутаты Государственной думы. Региональная группа № 27 (Петербург и Ленинградская область), судя по снимку, который опубликовал в своем Telegram-канале секретарь ЦК компартии Сергей Обухов, объединила девять человек.

В первой тройке - действующий депутат Госдумы Сергей Пантелеев, член бюро ленинградского обкома Вадим Гришков, в 2020 году недопущенный до выборов губернатора Ленобласти из-за муниципального фильтра, и руководитель петербургского отделения КПРФ Роман Кононенко.

Далее идут член фракции КПРФ в областном ЗакСе Николай Кузьмин, экс-депутат МО "Гагаринское" Геннадий Денисов, член бюро петербургского горкома Ольга Яковенко, популярный певец Виктор Салтыков, секретарь волховского райкома Владимир Ожерельев и член "Левого фронта" Евгений Козлов.

Также стало известно, что Салтыков станет кандидатом по одномандатному округу № 216. В седьмом созыве эту территорию в нижней палате парламента представлял режиссер Владимир Бортко, также избравшийся при поддержке КПРФ.

Напомним, со списком кандидатов в Заксобрание Петербурга партия определится в воскресенье, 27 июня. По информации ЗАКС.Ру, в первую тройку общегородской части списка планируется включить Романа Кононенко, Вячеслава Бороденчика и Александра Рассудова.

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