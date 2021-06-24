Думские коммунисты хотят провести в Москве акцию против обязательной вакцинации от COVID-19

Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов намерены выйти на акцию против обязательной вакцинации россиян от коронавируса, передает "Коммерсантъ".

По словам Рашкина, мероприятие планируется провести в формате встречи с избирателями. Он сообщил, что уже направил уведомление в мэрию Москвы, однако "ответов не последовало, но они и не требуются".

Рашкин считает, что принудительная вакцинация от COVID-19 "массово нарушает права граждан".

"Людей без прививок лишают отпусков, не допускают к работе, отодвигают в графике оказания медицинской помощи. Это все — принуждение к вакцинации. Мы хотим собрать всех, кого возмущает такое положение дел, и решить, как действовать, чтобы Конституция и законы Российской Федерации действовали в Москве. Чтобы никто — ни президент, ни мэр, ни губернаторы — не могли этому помешать. В России нет закона о принудительном медицинском вмешательстве", — заявил Рашкин.

Уже почти два десятка российских регионов ввели обязательную вакцинацию сотрудников сфер торговли, общепита, транспорта, услуг, культуры, госслужащих. В том числе обязательная вакцинация введена в Петербурге и Ленобласть. Губернатор Александр Беглов обещал добиться вакцинации 65% чиновников к середине августа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом заявил, что "вакцинация остается добровольной", но, по его мнению, те работники сферы услуг, которые отказываются прививаться, должны уволиться и найти другую работу.

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