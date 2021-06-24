Ранков намерен добиться роспуска совета МО "Смольнинское" через суд

Смольнинский районный суд 24 июня зарегистрировал административный иск главы МО "Смольнинское" Григория Ранкова к муниципальному совету округа. Всего в карточке дела указан 21 ответчик: все муниципальные депутаты и отдельно муниципальный совет МО "Смольнинское".

Как позже сообщила объединенная пресс-служба судов, претензии Ранкова заключаются в том, что с декабря по март совет не проводил собраний. Это, по его мнению, может стать поводом для обращения губернатора в Законодательное собрание с требованием распустить совет.

С начала года в Смольнинский районный суд поступило восемь подобных дел. Как рассказал Ранков ЗАКС.Ру, он недоволен работой нынешнего совета.

- Надо заканчивать с этим безобразием. Меня не устраивают эти еженедельные фестивали на крыльце, которые они устраивают каждую среду, - пожаловался Ранков.

Кроме него, истцом в иске указан некий Юрий Авдеев. По словам Ранкова, это местный житель, который так же возмущен нынешним положением дел в округе. Ранее он выступал в качестве истца в исках к муниципальному совету МО "Смольнинское".

Заседания в МО "Смольнинское" действительно редко проходят без конфликтов между депутатами и главой муниципального округа. В последний раз, в мае, Ранков, не выходя из автомобиля, пересчитал депутатов на крыльце муниципалитета, объявил об отсутствии кворума и уехал, хотя необходимое количество депутатов ожидало заседания неподалеку.

Константин Леньков

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