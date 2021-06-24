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Муниципал

19:57

Ранков намерен добиться роспуска совета МО "Смольнинское" через суд

фото ЗакС политика Ранков намерен добиться роспуска совета МО "Смольнинское" через суд

Смольнинский районный суд 24 июня зарегистрировал административный иск главы МО "Смольнинское" Григория Ранкова к муниципальному совету округа. Всего в карточке дела указан 21 ответчик: все муниципальные депутаты и отдельно муниципальный совет МО "Смольнинское". 

Как позже сообщила объединенная пресс-служба судов, претензии Ранкова заключаются в том, что с декабря по март совет не проводил собраний. Это, по его  мнению, может стать поводом для обращения губернатора в Законодательное собрание с требованием распустить совет. 

С начала года в Смольнинский районный суд поступило восемь подобных дел. Как рассказал Ранков ЗАКС.Ру, он недоволен работой нынешнего совета. 

- Надо заканчивать с этим безобразием. Меня не устраивают эти еженедельные фестивали на крыльце, которые они устраивают каждую среду, - пожаловался Ранков. 

Кроме него, истцом в иске указан некий Юрий Авдеев. По словам Ранкова, это местный житель, который так же возмущен нынешним положением дел в округе. Ранее он выступал в качестве истца в исках к муниципальному совету МО "Смольнинское". 

Заседания в МО "Смольнинское" действительно редко проходят без конфликтов между депутатами и главой муниципального округа. В последний раз, в мае, Ранков, не выходя из автомобиля, пересчитал депутатов на крыльце муниципалитета, объявил об отсутствии кворума и уехал, хотя необходимое количество депутатов ожидало заседания неподалеку. 

Константин Леньков


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