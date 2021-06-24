Шторм обошел стороной: в Петербурге вновь открыли сады и скверы для прогулок

Комитет по благоустройству открыл сады и скверы Петербурга, вход в который ограничили днем 24 июня из-за неблагоприятных прогнозов.

Напомним, днем были закрыты сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский, Румянцевский, Шкиперский и Благовещенский сады, а также скверы Галины Старовойтовой и на ул. Декабристов, 22.

Зеленые зоны закрыли из-за того, что МЧС предупредил о надвигающихся на Петербург грозе, ливнях и порывах ветра до 18 м/с. Однако шторм обошел Петербург стороной, ограничившись лишь дождями в некоторых районах.

Тем не менее петербургское МЧС предупреждает, что, по прогнозу Северо-Западного УГМС, 25 июня все же ожидаются грозы и ветер до 18 м/с.