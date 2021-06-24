Эргашев допустил введение в Петербурге новых ограничений при недостаточной вакцинации от коронавируса

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев опубликовал во "ВКонтакте" пост, в котором допустил введение новых ограничительных мер из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

Эргашев подчеркнул, что вакцинация - это "одна из самых эффективных мер защиты от COVID-19", и решением, делать прививку или нет, петербуржцы "влияют на ситуацию" в городе.

"От каждого из нас зависит, будет ли в Петербурге сформирован коллективный иммунитет или введены очередные ограничения", - заявил Эргашев.

По его словам, в последнее время жители города "делают свой выбор в сторону вакцинирования": за минувшие сутки прививку сделали более 10 тысяч человек.

"Сейчас от осознанности выбора зависит не только ваше здоровье, но и жизни окружающих. Только активная вакцинация способна вернуть привычный образ жизни нашему городу, сохранить плановый режим работы больниц и спасти сотни жизней", - заключил Эргашев.

Напомним, Эргашев 15 июня ушел в отпуск на месяц.

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