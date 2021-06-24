Провалы петербургской политики по версии "Яблока"

Федеральное бюро "Яблока" 24 июня провело в Петербурге выездное совещание, на котором приняло заявление о недоверии к политике губернатора Александра Беглова. Претензии к нему касаются поведения властей в пандемию коронавируса, в градостроительных вопросах и в публичной сфере. После принятия этого заявления, бюро начало проводить собеседования с кандидатами по выдвижению в Государственную Думу и Законодательное собрание Петербурга, но за один день со всеми пообщаться не успели.

В Петербург добрались не все члены федерального бюро. Те, кто приехать не смог, в совещании участвовал во видеосвязи. Основным вопросом на собрании стало обсуждение заявления партии о политике губернатора Петербурга Александра Беглова. При нем ситуация в городе ухудшается по социально-экономическим и по политическим направлениям, считает руководитель "Яблока" Николай Рыбаков. Он уверен, что происходящее в Петербурге - отражение происходящего в стране. По словам Рыбакова, город не может быть "островом свободы и счастья" в государстве, где нет свобод и где молодые люди думают о переезде за границу.

Глава "Яблока" сказал, что руководители Петербурга должны "быть драйверами перемен в стране" - двигать Россию к свободе, улучшению экономики и соблюдению прав человека. Сейчас это не так, считает Рыбаков:

- Петербург демонстрирует не лучшие примеры соблюдения прав человека, развития гражданских, политических свобод и институтов, а худшие примеры. Потому что, когда в моем городе сотни людей избивают на мирных акциях протеста и отправляют в отделы полиции, то не надо потом удивляться, почему же эти люди не видят своего будущего, связанного с городом. связанного со страной.

Другие участники совещания "Яблока" тоже критиковали власти Петербурга. В частности, член бюро партии Анатолий Голов остановился на транспортной реформе в городе, при которой сокращается часть маршрутов общественного транспорта. По его словам, сначала необходимо провести исследование, а затем принимать решение о перестройке маршрутной сети.

Говорили и о других "провалах" в политике Беглова. Их партия перечислила в своем заявлении: пандемический, градостроительный и публичный. Член бюро и депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский заявил, что власти города не только не смогли предугадать наступление третьей волны коронавируса, но и подготовиться к ней. На фоне же Петербургского международного экономического форума и чемпионата Европы по футболу администрация губернатора перестала публиковать статистику по заболевшим, добавил парламентарий. При этом, по его словам, не в полной мере обеспечен резерв коек для больных коронавирусом, провалена кампания по вакцинации и у больниц снова выстраиваются очереди.

Публичный провал заключается в том, что власти Петербурга " не способны вести диалог с жителями и не желают учитывать их волю", сказано в заявлении партии.

"Мы считаем, что в Петербурге сложилась критическая ситуация в управлении городом, которая привела не только к ухудшению условий жизни горожан, но угрожает их здоровью и самой жизни. Налицо массовые нарушения прав граждан - на жизнь и здоровье, на благоприятную окружающую среду, на участие в управлении городом, на образование, на свободу собраний, на доступ к культурным ценностям. Эта ситуация требует немедленных действий. И она резко ухудшилась за время, что городом управляет Александр Беглов", - говорится в заявлении.

За выражение недоверия политике Беглова присутствующие члены бюро "Яблока" проголосовали единогласно. Теперь партия намерена собрать подписи петербуржцев в поддержку документа. Сбор автографов будет проходить на улице во время избирательной кампании, уточнили в пресс-службе "Яблока".

Заместитель председателя партии Иван Большаков отметил, что в заявлении "Яблока" не просто критика, а "политическая оценка деятельности губернатора Беглова и всей системы власти в Санкт-Петербурге". Такую оценку должны давать все партии, но делает это только "Яблоко", считает Большаков:

- Да, в разных партиях и в Законодательном собрании есть приличные депутаты, которые иногда выступают с критикой тех или иных решений чиновников города. Но, хочу напомнить, что Законодательное собрание - это орган государственной власти, и это орган политического представительства, поэтому его задача и задача партий в нем представленных - давать комплексную оценку всему, что происходит в Санкт-Петербурге. <...> К сожалению, сегодня в Законодательном собрании и вообще в Санкт-Петербурге "Яблоко"является единственной партией, которая дает такую комплексную оценку.

Глава партии Рыбаков тоже заявил, что в городе нет политической конкуренции. Остальные фракции в ЗакСе Петербурга хвалят губернатора Беглова, считает руководитель "яблочников". Такие люди не будут выдвинуты в депутаты от "Яблока", пойдут те, кто хочет изменить политику, сказал Рыбаков.

"Задача "Яблока" — изменить жизнь в городе. Вернуть петербуржцам свободу и достоинство. Сделать Петербург городом, где власть зависит от граждан и им подчиняется. Городом, где жители имеют право "вето" на решения, касающиеся их среды обитания. Городом без диктатуры и полицейщины, открытым, свободным, комфортным и безопасным. Городом, где в полном объеме соблюдаются права человека. Городом, где рождаются ценности и смыслы, а не запреты и репрессии. Городом, вставшим на европейский путь развития", - сказано в заявлении партии.

На закрытой части совещания бюро проводило собеседования с кандидатами на участие в выборах в Государственную Думу и Законодательное собрание, но рассмотреть успели только 33 заявившихся по округам городского парламента, сообщили в пресс-службе партии. С остальными претендентами по оставшимся 11 округам ЗакСа и 8 одномандатным округам в Госдуму бюро пообщается уже 28 июня в Москве, уточнили в пресс-службе. После этого "Яблоко" планирует подготовить списки потенциальных кандидатов. Утверждать их будут на федеральном съезде партии в начале июля.

О желании выдвигаться от "Яблока" на выборах в Законодательное собрание уже заявили депутат городского парламента Борис Вишневский (2 округ), сторонница оппозиционера Алексея Навального Ирина Фатьянова (3 округ), муниципальный депутат МО "Смольнинское" Никита Юферев (13 округ), активист Московского района Дмитрий Хорзов (20 округ), муниципальный депутат МО "Народный" Дмитрий Горохов (23 округ), председатель отделения "Яблока" в Пушкинском районе Александр Маханьков (24 округ) и председатель отделения партии в Колпинском районе Дмитрий Осипов (25 округ). Муниципальный депутат МО "Владимирский округ" Виталий Боварь в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что также рассчитывает на поддержку "Яблока". По его словам, он ведет переговоры, чтобы возглавить список территориальной группы по 2-му округу. Собеседование с ним 24 июня не провели, уточнил Боварь. Он пояснил, что общаются члены бюро с теми кандидатами, которых недостаточно хорошо знают, или теми, которые идут по округам, где желающих несколько человек.

Беспартийный депутат ЗакСа Максим Резник при открытии своего предвыборного штаба сказал, что также рассчитывает на поддержку "Яблока". Он объявил об участии в выборах по 21-му округу. 18 июня суд отправил Резника под домашний арест - следствие считает, что он якобы мог незаконно приобрести для личного пользования растительный наркотик.

Также на поддержку "Яблока" рассчитывал другой петербургский политик, находящийся сейчас под арестом - экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров. Представитель партии уже заявил "Открытым Медиа", что "яблочники" вряд ли поддержат выдвижение Пивоварова в Государственную Думу.

От "Яблока" в федеральный парламент собирается петербургский депутат Вишневский (216 округ) и руководитель информационного отдела ФГБУ НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Борис Орешков (218 округ).

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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