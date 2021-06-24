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24 июня, 22:55

СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Ленобласти

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Ленобласти

После крушения вертолета Росгвардии в Ленинградской области 24 июня 53-е военный следственный отдел Следственного комитета России возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, вертолет МИ-8 взлетел около 20 часов 24 июня в соответствии с планом учебно-тренировочных полетов и вскоре пропал с радаров. Около 20:30 появились первые сообщения о крушении МИ-8 в Гатчинском районе. Трое находившихся на борту военнослужащих погибли. 

В Следственном комитетет сообщили, что на месте крушения работают следователи-криминалисты, а в воинской части, которой принадлежал вертолет, изымается документация и допрашиваются свидетели. 

Росгвардия, как сообщает ТАСС, выразила соболезнования семьям погибших и обещала оказать им необходимую помощь. 

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