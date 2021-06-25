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9:52

Беглов: Евро-2020 и ПМЭФ не повлияли на рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов: Евро-2020 и ПМЭФ не повлияли на рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78" заявил, что проведение ПМЭФ и матчей чемпионата Европы по футболу в Петербурге не повлияли на рост заболеваемости коронавирусом в городе.

По мнению Беглова, в Петербург на Евро-2020 приехали всего 5 тысяч человек, они предоставили необходимые справк, а работавший на первенстве персонал, силовики и волонтеры привились заранее.

"Если бы все наши мероприятия проходили с таким строгим соблюдением правил, то мы бы жили сегодня в нормальных условиях", — заявил Беглов.

По его словам, практически то же самое можно сказать и про ПМЭФ. Беглов утверждает, что в ходе форума ни один человек не заболел.

При этом причину роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге Беглов видит в том, что стала чаще болеть молодежь, и многие молодые люди не торопятся обращаться за помощью. Он также заявил, что в Петербурге распространяется индийский штамм коронавируса — более заразный и тяжелый. Кроме того, Беглов призвал относиться с "нулевой толерантность" к противникам прививок.

"Даже если ты соблюдаешь все правила безопасности, но кто-то не соблюдает, он тебя заразит просто-напросто. А дальше цепочка идет. Вы знаете, мы должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью, потому что это не только вред для себя, для своих близких, окружающих, это еще и нагрузка на здравоохранение", — сказал Беглов.

 


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