Смольный проверяет работу кондиционеров в автобусах Петербурга

Комитет по транспорту начал проверять системы кондиционирования в автобусах после жалоб петербуржцев на духоту, сообщили в Смольном.

По ее итогам выяснилась, что в некоторых автобусах система кондиционирования не работала. К сотрудникам транспортных предприятий применили дисциплинарные меры.

В Смольном отметили, что автобусы в разгар июньской жары работали в условиях двойной нагрузки, принимая зрителей чемпионата Европы по футболу. С 25 июня на городские маршруты вышли и те автобусы, которые были шаттлами для футбольных фанатов.

С переходом в 2022 году на новую модель транспортного обслуживания наличие кондиционера будет обязательным условием для закупаемых автобусов, троллейбусов и трамваев. Чиновники надеятся, что это сделает поездки на общественном транспорте более комфортными.