В РФ снова подтвердилось более 20 тысяч случаев коронавируса, в Петербурге – 1194

В России за прошедшие сутки выявили 20 393 новых случая заражения инфекцией. Это на 211 заражений больше, чем накануне, когда, в свою очередь, наблюдался новый антирекорд последних пяти месяцев. За последние 24 часа, по официальным данным, скончался 601, а сумело поправиться 14 024 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается прежней: в Москве 7916 новых больных, в Петербурге – 1194 (на 51 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2436. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1897 человек и скончалось 98 (антирекорд по смертности в городе с самого начала пандемии наблюдался накануне - 99 человека).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Франции.