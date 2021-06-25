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11:53

Ростуризм просит главу Кубани пускать на курорты туристов с ПЦР-тестом все лето

фото ЗакС политика Ростуризм просит главу Кубани пускать на курорты туристов с ПЦР-тестом все лето

Ростуризм обратился к властям Краснодарского края с просьбой принимать после 1 августа туристов с отрицательным тестом на коронавирус, а не только вакцинированных, передает ТАСС.

"Ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии, я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом. Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне", — сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По словам Догузовой, Ростуризм видит, что ситуация с эпидемией развивается в регионах по-разному, отдыхать приходится с учетом заболеваемости, но с другой стороны, задача ведомства — дать туристам возможность безопасно путешествовать, а бизнесу — продолжать работать.

Накануне власти Краснодарского края объявили, что будут пускать туристов на курорты лишь при предъявлении справки о вакцинации с 1 августа из-за роста заболеваемости COVID-19.

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