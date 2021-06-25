В НИИ гриппа заявили о первом случае заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс"

Замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко заявила, что в России зафиксирован первый зараженный новым штаммом коронавируса "Дельта плюс", передает "Фонтанка.ру".

Даниленко подчеркнула, что этот случай "единственный и, скорее всего завозной". Она напомнила, что единичные случаи заболевания этим штаммом выявлены в США, Великобритании и ряде других стран. В Индии таких случаев - чуть более 40, и на фоне общей заболеваемости в стране это незначительный показатель.

Об опасности штамма "Дельта плюс" говорить рано, отметила Даниленко.

"Пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы", - сказала она.

Штамм "дельта плюс" обладает мутацией, которая потенциально может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных пациентов. Это - разновидность индийского штамма коронавируса ("Дельта"), который сейчас стал распространяться в России.

Напомним, в РФ за последнее время зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19, в последние дни регистрируется по 20 тысяч новых случаев заражения.