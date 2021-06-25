Смольный отчитался о замене освещения на детских площадках

С начала 2021 года петербургские чиновники усилиями подведомственного учреждения "Ленсвет" обновили освещение почти на 70 детских и спортивных площадках в восьми районах, передает пресс-служба Смольного.

"Дети и их родители должны чувствовать себя комфортно и безопасно там, где они живут, гуляют, играют и занимаются спортом. Особенно это касается вечернего времени в осенне-зимний период. Работа по модернизации уличного освещения продолжается", - прокомментировал это достижение губернатор Александр Беглов.

Речь идет о дворах в Московском, Невском, Кировском, Петродворцовом, Пушкинском, Красносельском, Колпинском и Выборгском районах. Отмечается, что внимание властей получают как старые дворы, так и территории новостроек. К концу года число детских и спортивных площадок, на которых модернизируют систему освещения, должно будет достигнуть трех сотен. Технология при этом будет использоваться энергосберегающая.

фото: gov.spb.ru

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