В Кремле не слышали об акциях протеста против обязательной вакцинации в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о проведении в России акций протеста против обязательной вакцинации от коронавируса, передает "Интерфакс".

"Честно говоря, нам даже неизвестно о каких-то акциях", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Пескова, "обязательной вакцинации нет, ее не надо бояться, их никто не заставляет", а протестующим "нужно просто читать, в том числе и разъяснения" Кремля.

Ранее Песков заявлял, что "вакцинация остается добровольной", но, по его мнению, те работники сферы услуг, которые отказываются прививаться, должны уволиться и найти другую работу.

Накануне акцию против обязательной вакцинации анонсировали депутаты Госдумы от КПРФ.

Уже почти два десятка российских регионов ввели обязательную вакцинацию сотрудников сфер торговли, общепита, транспорта, услуг, культуры, госслужащих. В том числе обязательная вакцинация введена в Петербурге и Ленобласть. Губернатор Александр Беглов обещал добиться вакцинации 65% чиновников к середине августа.

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