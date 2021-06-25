Священнослужителей с Валаама грозят выгнать за отказ от вакцинации

Духовным лицам в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре угрожает выселение, если они будут игнорировать требование привиться от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу карельского монастыря.

"При отказе от вакцинации любой виновный будет удален из монастыря без выдачи ему средств. Последнее относится к каждому брату, невзирая на чины, выслугу лет и должность", - сообщается в документе, который подписал игумен церковного учреждения Панкратий Троицкий.

Панкратия лично впечатлило собственное пребывание в красной зоне и наблюдение за страданиями людей, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как и по всей стране, в Карелии растет заболеваемость COVID-19: за последнюю неделю официальный суточный прирост инфицированных удвоился.