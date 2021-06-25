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14:55

Шишлов снова призвал ЦИК отказаться от многодневного голосования

фото ЗакС политика Шишлов снова призвал ЦИК отказаться от многодневного голосования

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов повторил свой протест против трехдневного голосования на сентябрьских выборах, направив еще одно письмо главе Центризбиркома Элле Памфиловой. На этот раз, по сравнению с апрельским письмом, он формулирует семь конкретных рекомендаций, призванных снизить риск фальсификаций.

Так, в случае, если трехдневное голосование останется в силе, правозащитник настаивает на том, чтобы оно все три дня осуществлялось исключительно на участках. Шишлов также считает необходимым своевременное обнародование информации об общем количестве бюллетеней, которые получат на руки петербуржцы. К числу главных требований также относится форма хранения бюллетеней: нынешний закон позволяет хранить их в избирательных урнах, что, по мнению "яблочника", ненадежно. Он настаивает на сейф-пакетах, причем при круглосуточном видеонаблюдении за ними.

"Установить правовые последствия нарушения неприкосновенности бюллетеней: в случае наличия повреждений или иных нарушений целостности сейф-пакета или индикаторной ленты, а также расхождения номера сейф-пакета и номера, указанного в соответствующем акте, все бюллетени в данном сейф-пакете решением участковой комиссии признавать недействительными", - говорится в обращении уполномоченного по правам человека в Петербурге.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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