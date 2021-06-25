МО "Город Пушкин" ищет авто за 1,6 млн рублей

Администрация МО "Город Пушкин" 25 июня разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку легкового автомобиля с максимальной ценой контракта 1,6 млн рублей. Получить новую машину муниципалы хотят до декабря 2021 года. Прием заявок продлится до 5 июля.

В идеале, как указано в заявке, для нужд муниципалитета подошел бы Peugeot Partner Crossway в оттенке "темно-синий металлик", выпущенный не позднее 2020 года. У петербургских дилеров цена на эту модель, как правило, не превышает 1,4 млн рублей, впрочем, в обосновании цены администрация муниципалитета указала три одинаковых предложения за 1,6 млн рублей. МО "Город Пушкин" также устроит другой аналогичный пятидверный универсал с бензиновым двигателем мощностью 115 лошадиных сил. Автомобиль должен отвечать всем современным требованиям безопасности.

За 2021 год это уже четвертая попытка МО "Город Пушкин" приобрести автомобиль. В апреле две заявки остались проигнорированы - желающих предоставить муниципальному округу машину не нашлось. Другой аукцион, объявленный в мае, заказчик отменил в связи с "изменением потребности".

Ранее, МО "Введенский" искал LADA Niva Travel в комплектации "Luxe". Аукцион выиграл единственный участник ООО "Город русских машин юг", предложив максимально высокую цену - 976 тысяч рублей.

Константин Леньков