Беглов поздравил выпускников школ Петербурга с окончанием учебы

Губернатор Петербурга поздравил выпускников школ и колледжей с завершением учебы, сообщили в Смольном.

Беглов поблагодарил выпускников за "мужество и терпение, тягу к знаниям и упорный труд" и за "проявленный ленинградский-петербургский характер". По его словам, 459 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по одному из предметов, 24 выпускника набрали по 100 баллов по двум предметам, а выпускница 470-го лицея Калининского района Полина Ефимова добилась высших оценок трижды. При этом Беглов отметил, что на треть увеличилось число 100-бальных результатов по биологии и химии – предметам, необходимым для поступления в медицинские и фармацевтические вузы.

"Дорогие друзья! Вы вступаете во взрослую жизнь в трудный исторический момент. Петербургская школа обеспечила вас глубокими знаниями и полезными навыками, научила дружить и верить в себя. Нам очень нужны ваши яркие таланты и крепкие руки. В трудную минуту вы всегда можете рассчитывать на поддержку мудрых наставников и всего Санкт-Петербурга", - говорится в поздравлении.

Беглов пожелал выпускникам продолжить образование, получить хорошую профессию, найти дело по душе.

Также выпускников поздравил с окончанием учебы спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Напомним, в Петербурге 25 июня состоится праздник "Алые паруса". Из-за ситуации с коронавирусом решением городских властей допущены до него будут только выпускники.

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