Суд в Комсомольске-на-Амуре постановил заблокировать группу Юлии Цветковой во "ВКонтакте"

Центральный суд Комсомольска-на-Амуре запретил паблик "Монологи вагины" во "ВКонтакте", администратоом которого была художница Юлия Цветкова, передает "Новая газета" со ссылкой на копию решения суда.

Согласно документу, заблокировать паблик потребовал прокурор Комсомольска-на-Амуре. Он счел, что посты в нем наносят "вред здоровью", а также "нравственному и духовному воспитанию несовершеннолетних".

Судья удовлетворила требование, постановив немедленно заблокировать группу. Мать Юлии Цветковой Анна Ходырева сообщила, что художницу не пригласили на заседание суда.

В отношении Цветковой возбуждено дело по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии). Поводом стали рисунки женских тел, которые она публиковала в своих группах "ВКонтакте", посвященных бодипозитиву и секс-просвещению. Ей четырежды предъявляли обвинение.