Попова анонсировала введение обязательной вакцинации в еще восьми регионах РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан будет введена еще в восьми регионах России, передает ТАСС.

"На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации для групп риска, для отдельных профессиональных групп уже введена в 10 субъектах РФ. С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка на восемь субъектов", - сказала Попова в ходе координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По мнению Поповой, обязательная вакциная - это эффективная мера.

Регионы начали вводить обязательную вакцинацию сотрудников сфер торговли, общепита, транспорта, услуг, культуры, госслужащих в июне, когда произошел всплеск заболеваемости коронавирусом. В последние дни в России оперштаб отчитыватся о 20 тысячах новых случаев болезни за сутки.

В том числе обязательная вакцинация введена в Петербурге и Ленобласти. Губернатор Александр Беглов обещал добиться вакцинации 65% чиновников к середине августа.

Также некоторые регионы вводят ограничения для граждан, у которых нет сертификатов о вакцинации. К примеру, с августа его в обязательном порядке будут требовать для туристов, заселяющихся в отели, гостиницы и санатории Краснодарского края. В Москве прорабатывают идею ресторанов, куда будут пускать лишь привитых посетителей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что "вакцинация остается добровольной", но, по его мнению, те работники сферы услуг, которые отказываются прививаться, должны уволиться и найти другую работу.

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