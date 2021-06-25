Либертарианка Мацапулина подала документы для участия в выборах в ЗакС

Заместитель председателя незарегистрированной Либертарианской партии России Марина Мацапулина 25 июня подала документы в Территориальную избирательную комиссию № 30 для участия в выборах в Заксобрание Петербурга. Об этом ЗАКС.Ру сообщила сама потенциальная кандидатка.

- Всё прошло отлично, я получила разрешение на открытие избирательного счета, - сказала либертарианка. - В ТИК мне сказали, что я пришла первой из кандидатов.

Мацапулина намерена выдвигаться по округу № 2, объединяющему большую часть Центрального района. На выборы она пойдет самовыдвиженкой, что обязывает собрать подписи избирателей.

Ранее, на открытии своего избирательного штаба, Мацапулина заявила, что выступает за увеличение бюджетов органов местного самоуправления за счет штрафов и налогов, а также за дополнительные полномочия муниципалов для контроля за деятельностью правоохранительных органов.

Напомним, от "Единой России" по округу № 2 планирует идти глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, от "Яблока" - депутата ЗакСа Борис Вишневский, "Справедливая Россия - За правду" намерена выставить общественного активиста Ярослава Кострова, Партия Роста - другого общественника Вадима Суходольского. Кроме того, идти по второму округу планирует самовыдвиженец Андрей Ильин. О намерении участвовать в выборах от этой территории заявлял глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский. Своих кандидатов еще не объявили КПРФ и ЛДПР.

Фото: Twitter/Рина Мацапулина

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