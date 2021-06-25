Осквернителю Вечного огня в Калининграде присудили реальный срок

Суд в Калининграде назначил девятнадцать месяцев колонии строгого режима 31-летнему мужчине, справившему свои естественные потребности в районе мемориала в честь жертв Великой Отечественной войны. Происшествие, за которого преследовали молодого человека, имело место в микрорайоне Чкаловск, сообщает пресс-служба регионального управления СК. Сцена попала на видеозапись.

Отмечается, что нарушитель уже отбывал наказание в местах лишения свободы: освободился он осенью 2019-го, а инкриминируемый ему новый эпизод имел место в конце мая года нынешнего.

Мемориал, за осквернение которого осудили мужчину, признан объектом культурного наследия муниципального значения.