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18:10

Иткин и Ломакин стали кандидатами ЛДПР в депутаты Госдумы

фото ЗакС политика Иткин и Ломакин стали кандидатами ЛДПР в депутаты Госдумы

ЛДПР на съезде 25 июня утвердила думских кандидатов-одномандатников от Петербургу. Их имена ЗАКС.Ру сообщили в пресс-службе партии.

Руководитель петербургского отделения либерал-демократов Юрий Ломакин пойдет по округу № 218, в который входят Московский, Пушкинский и частично Кировский районы. "Единую Россию" на этой территории представит действующий депутат Виталий Милонов.

Лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин стал кандидатом по округу № 212 (Красносельский и Петродворцовый районы, а также муниципалитеты "Дачное" и "Ульянка"). Его соперниками станут коллеги по городскому парламенту Александр Тетердинко ("Единая Россия") и Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"). Иткин подтвердил ЗАКС.Ру, что параллельно намерен выдвигаться и в Законодательное собрание. Партийная конференция по определению кандидатов в городской парламент запланирована на 1 июля.

- С точки зрения амбиций и возможностей Госдума - поинтереснее. Но с другой стороны есть много работы в городе, в городе работа понятнее, - высказался Иткин о своих приоритетах.

По округу № 211, к которому относятся Невский и часть Центрального районов, ЛДПР выставит заместителя координатора отделения по идеологической работе Максима Стецуру. Конкуренцию ему составят действующий депутат Госдумы единоросс Михаил Романов, лидер фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова и бывший депутат городского парламента Владислав Бакулин (Партия роста).

Против единоросса Евгения Марченко по округу № 213 (Выборгский и частично Калининский районы) ЛДПР выставит его бывшего помощника Станислава Иванова. С 2019 года Иванов был муниципальным депутатом в МО "Сергиевское", флагманском муниципалитете Марченко. Однако в 2020 году он ушел из "Единой России" в партию Владимира Жириновского после чего сдал мандат мундепа. В муниципалитете заявили, что они сами лишили Иванова полномочий.

Координатор местного Северо-Восточного отделения партии Дмитрий Нестеров будет представлять ее в округе № 214 (Красногвардейский и половина Калининского районов). Здесь основным претендентом на победу считается действующий депутат Госдумы из "Справедливой России" Елена Драпеко. Также на выборы по этой территории идет член фракции "Единая Россия" в ЗакСе Елена Рахова.

Депутат местного совета поселка Серово и гендиректор ООО "Правовой кадастровый центр" Алексей Горланов будет бороться с главой Приморского района Николаем Цедом за мандат думского парламентария от округа № 215. В состав этой территории входят целиком три района города: Приморский, Курортный и Кронштадтский. 

Экс-мундеп Литейного округа, претендовавшая на должность детского омбудсмена Петербурга, Екатерина Лебедева пойдет по округу № 216 (Центральный район). Ее конкурентами станут вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев ("Единая Россия"), заместитель председателя "Яблока" Борис Вишневский и певец Виктор Салтыков, которого выдвинула КПРФ.

Наконец, по округу № 217 ЛДПР выставит ресторатора и владельца ночных клубов Андрея Незабудкина. Его избирательной территорией станут Фрунзенский и Колпинский районы. Свою предвыборную кампанию здесь уже ведут депутаты ЗакСа Оксана Дмитриева (Партия роста) и Любовь Егорова ("Единая Россия").

Те же восемь кандидатов от Петербурга ЛДПР выставила по четырем региональным группам. В частности, в группе № 51 под первым номером идет Иткин, а под вторым Ломакин. 

Напомним, в первую общероссийскую тройку партии вошли ее лидер Владимир Жириновский, а также действующие депутаты Леонид Слуцкий и Сергей Каргинов. В первую пятерку попал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.  

Сергей Еремеев, фото: vk.com/ ЛДПР Санкт-Петербург


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