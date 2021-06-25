Бывший строитель "дворца" в Геленджике после выдвижения в ГД начал сбор подписей в ЗакС

33-летний политик Андрей Липский, накануне объявивший о выдвижении кандидатом в депутаты Госдумы по петербургскому 213 одномандатному округу, сообщил ЗАКС.Ру о том, что также успешно подал документы на выборы в Законодательное собрание. Он получил разрешение на сбор подписей в качестве самовыдвиженца, пообещав чуть позже ознакомить общественность со своей предвыборной программой.

Липский, согласно его рассказам о себе, работал в подрядной организации, которая вела строительство элитной недвижимости в Геленджике, ставшей предметом самого популярного расследования команды Алексея Навального под названием "Дворец для Путина".

От каких-либо системных политических партий Липский пока дистанцируется, говоря о том, что более всего симпатизировал незарегистрированной Консервативной партии России. Хорошее отношение у него сложилось также к арестованному год назад экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. В настоящее время он трудоустроен заместителем главного инженера в Университете ИТМО. В 2019 году планировал принять участие в муниципальных выборах в МО "Московская застава", но не был до них допущен.