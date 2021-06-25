Вестибюль "Проспекта Просвещения" будут закрывать по утрам до осени из-за ремонта эскалатора

Режим работы наземного вестибюля станции метро "Проспект Просвещения" будет изменен из-за капитального ремонта эскалатора, сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен".

С 1 июня по 31 августа вход в вестибюль будет ограничен по будням с 07:45 до 08:45. В метрополитене допустили, что этот интервал может корректироваться с учетом количества пассажиров.

Пока по утрам также закрывается вход в вестибюль станции метро "Нарвская", где тоже ремонтируют эскалатор. С 8:10 до 9:15 по рабочим дням вход будет закрыт до 13 августа, а с 16:40 до 19:00 – ограничен.