Жителей Псковской области предупредили о "крайне тяжелых" неделях из-за новой волны COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в записанном для посетителей его Instagram видеоролике констатировал, что, как и по всей стране, эпидемия коронавируса стремительно набирает новые обороты в его регионе и что легкого разрешения ситуации пока ждать не приходмтся.

"Новые мутировавшие штаммы меняют клиническую картину заболевания. Они развиваются быстрее и сильнее бьют именно по молодым. По всем прогнозам, ближайшие недели будут крайне тяжелыми. Уже сейчас в некоторых регионах ситуация ухудшилась настолько, что приходится заново перепрофилировать неинфекционные медучреждения", - произнес чиновник.

Положение дел в области таково, что требуется, с точки зрения Ведерникова, усилиями и чиновников, и граждан одновременно сохранить бизнес и не дать распространиться инфекции. Помочь этому, напомнил он, призвана массовая и бесплатная вакцинация.

За последнюю неделю ежедневный прирост новых случаев COVID-19 в Псковской увеличился с 58 до 90 случаев.