Центр Алмазова вновь принимает пациентов с коронавирусом

Филиал медицинского центра имени Алмазова на проспекте Пархоменко в Петербурге из-за наплыва пациентов с коронавирусом в очередной раз перепрофилировал свои помещения под их прием, о чем сообщила пресс-служба медучреждения. В ближайшее время центр сможет принять 250 человек с симптомами инфекции COVID-19.

"Массовые отпуска и усталость от антиковидных мер сыграли свою роль в распространении инфекции. По состоянию на 24 июня в Санкт-Петербурге осталось 10% свободного коечного фонда, который может быть использован в качестве инфекционного", - гласит текст сообщения от пресс-службы.

Напомним, что к концу июня в Петербурге стали фиксировать свыше тысячи новых случаев коронавируса ежедневно, а накануне, 24 июня, был установлен антиреворд по смертности (от последствий инфекции скончалось 99 человек).