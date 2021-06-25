18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

19:26

Центр Алмазова вновь принимает пациентов с коронавирусом

фото ЗакС политика Центр Алмазова вновь принимает пациентов с коронавирусом

Филиал медицинского центра имени Алмазова на проспекте Пархоменко в Петербурге из-за наплыва пациентов с коронавирусом в очередной раз перепрофилировал свои помещения под их прием, о чем сообщила пресс-служба медучреждения. В ближайшее время центр сможет принять 250 человек с симптомами инфекции COVID-19.

"Массовые отпуска и усталость от антиковидных мер сыграли свою роль в распространении инфекции. По состоянию на 24 июня в Санкт-Петербурге осталось 10% свободного коечного фонда, который может быть использован в качестве инфекционного", - гласит текст сообщения от пресс-службы.

Напомним, что к концу июня в Петербурге стали фиксировать свыше тысячи новых случаев коронавируса ежедневно, а накануне, 24 июня, был установлен антиреворд по смертности (от последствий инфекции скончалось 99 человек).

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

18:57 Жителей Псковской области предупредили о "крайне тяжелых" неделях из-за новой волны COVID-19

16:59 Треть невакцинированных работников в Москве перевели на удаленку

14:25 Эсеры требуют бесплатных тестов в связи с новой волной заболеваемости COVID-19

13:59 Священнослужителей с Валаама грозят выгнать за отказ от вакцинации

13:26 В Кремле не слышали об акциях протеста против обязательной вакцинации в России

12:27 В НИИ гриппа заявили о первом случае заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс"

11:53 Ростуризм просит главу Кубани пускать на курорты туристов с ПЦР-тестом все лето

11:45 В РФ снова подтвердилось более 20 тысяч случаев коронавируса, в Петербурге – 1194

11:03 Осужденный по "дворцовому делу" петербуржец Туганков объявил голодовку

9:52 Беглов: Евро-2020 и ПМЭФ не повлияли на рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:26 Центр Алмазова вновь принимает пациентов с коронавирусом

18:57 Жителей Псковской области предупредили о "крайне тяжелых" неделях из-за новой волны COVID-19

18:51 Вестибюль "Проспекта Просвещения" будут закрывать по утрам до осени из-за ремонта эскалатора

18:39 Бывший строитель "дворца" в Геленджике после выдвижения в ГД начал сбор подписей в ЗакС

18:26 Суд в Москве оштрафовал двух "другороссов" по статье о мелком хулиганстве

18:10 Иткин и Ломакин стали кандидатами ЛДПР в депутаты Госдумы

17:59 Осквернителю Вечного огня в Калининграде присудили реальный срок

17:54 В Пулково построят новый пассажирский терминал к 2025 году

17:35 Беглов приветствует переезд "Газпрома" в Петербург

17:20 Суд признал законным постановку Навального в СИЗО "Матросская тишина" на учет как склонного к побегу

16:59 Треть невакцинированных работников в Москве перевели на удаленку

16:55 Либертарианка Мацапулина подала документы для участия в выборах в ЗакС

16:52 Попова анонсировала введение обязательной вакцинации в еще восьми регионах РФ

16:26 Суд в Комсомольске-на-Амуре постановил заблокировать группу Юлии Цветковой во "ВКонтакте"

16:24 Около тысячи посетителей ТЦ в Колпино эвакуировали после возгорания кондиционера

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru