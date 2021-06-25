По делу ФБК* допросят более 50 петербуржцев

В рамках дела о якобы мошенничестве ФБК* в отношении своих жертвователей в Петербурге должны будут допросить не менее пятидесяти человек, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на бывшего координатора петербургского отделения ФБК* Дмитрия Сухарева.

"Спрашивали, знаю ли я случаи использования сотрудниками донатов в личных целях. На всякий случай я взял 51-ю статью Конституции и не стал отвечать на вопросы следователя, за исключением факта, что да, я работал в ФБК*", - приводятся его слова.

Характерно, что с 2016 года в трудовых отношениях со структурами Навального Сухарев не состоит. Тем не менее, уголовное дело о мошенничестве, возбужденное против ФБК*, содержит в себе имена сотрудников организации, числившихся в ней в самые разные годы. Летом 2021 года ее признали экстремистской. По делу проходит также сам Алексей Навальный, в настоящее время отбывающий срок по другому делу. По данным следствия, он и его соратники похитили более 356 млн рублей из присланных его фонду пожертвований.

*Минюст признал Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом

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