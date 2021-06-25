Эсеры создали комиссию по увековечиванию памяти Сталина

Вошедший в нынешнем году в состав расширившейся партии "Справедливая Россия - За правду" писатель Захар Прилепин возглавил внутрипартийную комиссию, взявшуюся за увековечивание памяти советского правителя Иосифа Сталина.

"Комиссии созданы для координации работы в соответствующих направлениях. Составы комиссий будут определены позже, на данный момент комиссии находятся в процессе формирования", - рассказали ТАСС в пресс-службе политической организации.

Примечательно, что весной появлялись слухи об инициативе обновленных эсеров поставить памятник Сталину, но информацию опровергали и глава партии Сергей Миронов, и глава ее регионального петербургского отделения Марина Шишкина.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.