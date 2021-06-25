На Невском проспекте задержали двух участников пикетов в поддержку политзаключенных

В Петербурге 25 июня во время одиночных пикетов в поддержку политзаключенных на Невском проспекте были задержаны две активистки: Марина Ширяева и Евгения Сметанкина. Сперва полицейские отобрали у активисток документы а потом отвели в автобус, припаркованный неподалёку.

У Сметанкиной плакат был посвящен празднику выпускников "Я не жду принца на алых парусах. Я жду, когда выпустят всех политзаключенных". Ширяева вышла на перекрытый Невский с плакатом: "Пока вы празднуете и смотрите футбол, тюрьмы пополняются политзаключенными".

Пикет продлился недолго, спустя несколько минут проходящие мимо сотрудники полиции остановили активисток. Сперва сотрудники полиции пригрозили активисткам задержанием.

— Давайте без этого — идите в поля. Здесь не надо. Если мы будем идти обратно и увидим, то задержим, — предостерег полицейский, но вскоре передумал и приступил к действиям.

Не дожидаясь подмоги коллег, они отвели участников пикета в обычный автобус, припаркованный на Думской улице. Предположительно он предназначался для сотрудников полиции, которые должны обеспечивать порядок в центре города во время проведения "Алых парусов".

Константин Леньков