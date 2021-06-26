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11:39

В Петербурге обновился суточный рекорд смертности от коронавируса

фото ЗакС политика В Петербурге обновился суточный рекорд смертности от коронавируса

В России за прошедшие сутки выявили 21 665 новых случаев заражения конавирусной инфекцией. Это на 211 заражений больше, чем накануне, когда, в свою очередь, наблюдался новый антирекорд последних пяти месяцев. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 619, а сумело поправиться 14 347 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается прежней: в Москве 8457 новых больных, в Петербурге – 1247 (на 53 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2504. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 2333 человека и скончалось 107 (антирекорд по смертности в городе с самого начала пандемии).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Франции.

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