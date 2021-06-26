Шишкина - об идее увековечить память Сталина: Уверена, в партии она не будет реализована никогда

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина высказалась о создании специальной комиссии в рядах своих однопартийцев, которая будет заниматься увековечиванием памяти советского диктатора Иосифа Сталина. По ее словам, тему регулярно педалирует влившийся в "Справедливую Россию - За правду" в нынешнем году писатель Захар Прилепин, но будущего у его инициативы Шишкина не видит.

"Это его личное мнение, которое не имеет поддержки и развития в партии. И идея возможных комиссий и подотделов "очистки" - это личное дело одного человека. Мы не разделяли и не разделяем эту идею, я уверена, что в партии она не будет реализована никогда", - сообщила политик ЗАКС.Ру.

Отметим, что ранее Шишкиной уже приходилось опровергать информацию о желании справедливороссов установить памятник вождю.

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