Список эсеров в Госдуму возглавят Миронов, Прилепин и Семигин

На проходящем 26 июня в Подмосковье съезде "Справедливой России - За правду" объявили первую пятерку общефедерального списка кандидатов на выборах в Государственную думу. Первые три позиции заняли Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин, за ними следуют кинорежиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков, передает "Интерфакс".

Одномандатников эсеры выдвинули 223 человека, что на два человека меньше, чем число соответствующих округов. "Списочников" у партии набралось 307, по 36 федеральным группам.

Напомним, что "Справедливая Россия" сменила название в начале года, объединившись с позднее ликвидированными партиями "За правду" и "Патриоты России", которые возглавляли Прилепин и Семигин, соответственно. Теперь внутри объединенных эсеров консенсус достигается по меньшему числу вопросов. Так, Прилепин симпатизирует персоне Иосифа Сталина, что в петербургском крыле партии не встречает понимания и поддержки.