Вакцину "Спутник Лайт" запустили в гражданский оборот

Долгожданная вакцина "Спутник Лайт" официально стала доступна для россиян, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

"Вчера завершен этап контроля. <...> До конца июня около 2,5 миллиона доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться", - рассказал чиновник.

Препарат, по его словам, в наибольшей степени подходит для повторной вакцинации и для вакцинации граждан, у которых после перенесенного ранее вируса критически уменьшилось число антител.

Отметим, что накануне вечером межведомственный коодинационный штаб по борьбе с пандемией в Петербурге отчитался о том, что вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" в городе заканчиваются. Наиболее популярной и распространенной вакцины, "Спутника V", пока имеется не менее 100 тысяч доз.