В ВОЗ объяснили, что прививаться от COVID-19 можно при любом уровне антител

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прояснила дискуссионный для многих вопрос о том, опасно ли делать себе прививку от коронавируса при наличии высокого уровня антител к инфекции.

"Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться", - развенчала она популярное представление в интервью ТАСС.

По словам Вуйнович, для более-менее точного определения уровня иммунитета не годятся экспресс-тесты на антитела: для этого требуется целая научная лаборатория.

"Так что рекомендация ВОЗ не делать тесты на антитела остается. Они вам не скажут многого. Возможно, они вас лично успокоят, что хорошо", - заметила специалист.

Важным для нее условиям личной безопасности остается ношение масок в общественных местах, причем делать должны это и переболевшие коронавирусом, и привитые от него.