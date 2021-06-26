Ушел из жизни депутат ЗакСа Ленобласти Павел Воробьев

В возрасте 56 лет скончался депутат Заксобрания Ленинградской области Павел Воробьев, в связи с чем свои соболезнования его близким выразили члены регионального правительства во главе с губернатором Александром Дрозденко.

"Впереди было много планов: скоропостижная смерть в буквальном смысле вырвала его из рядов нашей Команды47. Глубоко скорблю о кончине Павла Викторовича Воробьева, разделяю боль утраты с его семьей, близкими, с жителями Выборгского района, со всеми ленинградцами", - приводит текст заявления Дрозденко пресс-служба областной администрации.

По оценке губернатора, ушедший депутат неизменно голосовал за инициативы, несшие пользу местным жителям. Экономист по образованию, петербуржец Воробьев избирался в два последних созыва парламента Леонобласти.

фото: lenobl.ru