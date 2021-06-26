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17:36

"Фонтанка": Дочь Макарова подала документы на выборы в ЗакС

фото ЗакС политика "Фонтанка": Дочь Макарова подала документы на выборы в ЗакС

Родная дочь спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова, намеревающегося осенью баллотироваться в Госдуму, Марина Лыбанева, подала документы для участия в выборах в городской парламент, сообщает издание "Фонтанка", которому подтвердили эту информацию в ТИК №18 Петроградского района.

Поскольку женщина настроена быть кандидатом-самовыдвиженцем по одномандатному округу №3, ей предстоит процедура сбора подписей. В течение последних восьми лет она занимает должность замглавы администрации Петроградского района. Территорию принято считать "вотчиной" Макарова, от нее избирался и сам влиятельный единоросс.

Как пишет политический Telegram-канал "Ротонда", регистрация Лыбаневой согласована "со всеми центрами принятия решений по выборам в Петербурге".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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