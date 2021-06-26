Против правозащитника в Коми завели дело об оскорблении судьи

Правозащитник из Сыктывкара Эрнест Мезак сообщил "Открытым медиа" о том, что утро субботы 26 июня для него началось с обыска в рамках нового дела об оскорблении судьи (статья 297 УК). Дело возбудили из-за его апрельского шуточного и критического поста в социальной сети, где он дал качеству правосудия в столице Коми и конкретному судье непочтительные оценки.

Обыск проводился по судебной сакции, в рамках этих следственных действий у Мезака из дома изъяли технику, в том числе принадлежащую членам его судьи.

Максимальное наказание, грозящее правозащитнику, представляет собой полугодовое лишение свободы, возможны также штраф и исправительные работы. Дело по такой же статье в 2021 году возбудили против уже находившегося на тот момент в местах заключения оппозиционера Алексея Навального.