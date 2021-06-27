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10:36

Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём молодёжи

фото ЗакС политика Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём молодёжи

Петербургский градоначальник Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы с ежегодно отмечаемым в России 27 июня Днём молодёжи. Обращение губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

В торжественном спиче по случаю праздника Беглов подчеркнул, что треть жителей города на Неве - представители молодого поколения, активно принимающие участие в его развитии. 

"Мы гордимся нашей молодежью, создаем ей современные площадки для общения, стимулируем художественное и научное творчество, расширяем участие молодежи в развитии города. Желаю всем молодым петербуржцам новых успехов, свершений и побед!" - сказал градоначальник.

Он напомнил, что за последние десять лет в Петербурге заметно увеличилось количество молодых учёных, именно им достались 13% от общего числа президентских грантов.

Кроме того, молодёжь занята и в социальной сфере: свыше 80 тысяч волонтёров оказывают помощь инвалидам, ветеранам, поисковым отрядам. Они же трудились и в пандемию, участвуя в таких проектах, как "#МыВместе" и "#ПомогиВрачу".

Отметим, что огромное количество молодёжи можно было наблюдать в Петербурге в ночь "Алых парусов": судя по фотографиям, большинство пренебрегало противоэпидемическими правилами, действующими в городе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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