Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём молодёжи

Петербургский градоначальник Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы с ежегодно отмечаемым в России 27 июня Днём молодёжи. Обращение губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

В торжественном спиче по случаю праздника Беглов подчеркнул, что треть жителей города на Неве - представители молодого поколения, активно принимающие участие в его развитии.

"Мы гордимся нашей молодежью, создаем ей современные площадки для общения, стимулируем художественное и научное творчество, расширяем участие молодежи в развитии города. Желаю всем молодым петербуржцам новых успехов, свершений и побед!" - сказал градоначальник.

Он напомнил, что за последние десять лет в Петербурге заметно увеличилось количество молодых учёных, именно им достались 13% от общего числа президентских грантов.

Кроме того, молодёжь занята и в социальной сфере: свыше 80 тысяч волонтёров оказывают помощь инвалидам, ветеранам, поисковым отрядам. Они же трудились и в пандемию, участвуя в таких проектах, как "#МыВместе" и "#ПомогиВрачу".

Отметим, что огромное количество молодёжи можно было наблюдать в Петербурге в ночь "Алых парусов": судя по фотографиям, большинство пренебрегало противоэпидемическими правилами, действующими в городе.

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