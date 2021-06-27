Петербург вновь обновил суточный рекорд по количеству COVID-заражений: плюс 1298 случаев

В Петербурге обновлён суточный рекорд по приросту заражённых коронавирусом граждан - плюс 1298 новых случаев. Днём ранее зарегистрировали немногим меньше - 1247 инфицированных. Подобные цифры в городской статистике присутствовали только в январе, когда спадала вторая волна пандемии.

Всего за последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 20 538 россиян в 85 регионах. Первенство по уровню распространения инфекции традиционно у Москвы (+ 6723 заболевших), за ней идёт Московская область (+2608), следом Петербург и Нижегородская область (+334).

За сутки на коронавирус проверились 41 тысяча жителей Северной столицы. Скончались ещё 106 пациентов (по России - 599).

Излечился при этом ещё 1351 петербуржец (в стране - 12 728).