С 1 июля россияне перестанут получать пенсии на карты Visa и Mastercard

Пенсионный фонд России прекратить начислять пенсии гражданам, использующим в обиходе банковские карты Visa и Mastercard: деньги будут приходить только на карты национальной платежной системы "Мир", говорится в сообщении на сайте ПФР.

Соответственно не будут поступать на них и другие социальны выплаты, в том числе - материнский капитал.

Тем же, кто не хочет или не может пользоваться картами "Мир", будут выплачивать пенсии наличными либо переводом на банковский счёт.

РБК напоминает, что закон о переводе выплат бюджетников и пенсионеров на карты "Мир" приняли ещё в апреле 2017 года. Согласно ему, бюджетники должны были перейти на карты "Мир" до июля 2018 года, а пенсионеры - до июля 2019 года. При этом Банк России систематически менял сроки окончательного перевода социальных выплат на отечественную банковскую систему.