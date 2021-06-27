В Петербурге откроют больше прививочных пунктов: среди них - "два больших красивых шатра"

Ввиду ажиотажа вокруг прививочной кампании, появившегося в конце прошлой неделе, в Петербурге решили увеличить количество точек, в которых можно получить "антивирусный" укол: причем, пункты появятся не только в учреждениях здравоохранения и ТЦ, но и на улице.

"Мы откроем еще 17 пунктов. Где-то к 1 июля. Плюс откроем еще два торговых комплекса: "Заневский каскад" и "Французский бульвар". И еще два сейчас рассматриваются. Плюс у нас где-то к 10 июля будут два больших красивых шатра на улице. Места обсуждаются", - поделился в разговоре с "Фонтанкой" руководитель петербургского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов, в чьём ведении находятся вопросы вакцинации.

На сегодняшний день в городе на Неве действуют 134 прививочных пункта, открытых в поликлиниках, кроме того, работают 25 мобильных бригад. Подавляющее большинство функционируют в выходные дни.

Спрос на вакцинацию резко возрос на фоне ежедневно ухудшающейся эпидемической обстановки. Только сегодня официально в Петербурге выявили почти 1300 инфицированных. Горожане выстраиваются в огромные многочасовые очереди, чтобы получить укол противовирусным препаратом. Вчера начали курс почти 14 тысяч человек.