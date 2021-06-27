Кононенко, Бороденчик и Рассудов вошли в тройку КПРФ на выборах в ЗакС

Петербургское отделение КПРФ на конференции 27 июня окончательно определилось с кандидатами на выборы в Заксобрание, сообщили ЗАКС.Ру делегаты мероприятия.

В общегородскую тройку вошли первый секретарь горкома Роман Кононенко, мундеп МО "Коломяги" Вячеслав Бороденчик и действующий депутат ЗакСа Александр Рассудов.

Ранее обсуждалось, что четвёртым номером может пойти экс-депутат ЗакСа Владимир Дмитриев. Однако партия решила ограничиться только тремя кандидатами по общегородскому списку.

Напомним, приём документов от потенциальных кандидатов и политических партий начался 25 июня. Выборы в городской парламент пройдут параллельно с думскими 17-19 сентября.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.